Nuova pretendente inglese per Dodo, la Fiorentina fissa il prezzo. Il brasiliano in uscita 'già questa estate'

Nuova pretendente inglese per Dodo: non solo il Nottingham Forest, il terzino brasiliano in uscita dalla Fiorentina ha attirato un altro interessamento di rilievo.

Head to head

Si tratta del Newcastle United, che starebbe cercando un rinforzo sulla destra. Sia loro che il Nottingham, come riporta Football Transfer News, hanno già avviato i contatti con la Fiorentina e il brasiliano è dato per sicuro partente: resta da capire la destinazione.

Fissato il prezzo

La Fiorentina, dal canto suo, è aperta alla cessione e si accontenterebbe, secondo il portale inglese, di una cifra vicina ai 17 milioni di euro.