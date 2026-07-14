Dodô aspetta Napoli, ma non all'infinito. Le prospettive in Premier, mentre l'Inter...
Tra Dodô e il Napoli non c'è ancora amore ma un rapporto molto più che platonico sì. Il brasiliano della Fiorentina si è detto disposto ad aspettare il club partenopeo, che prima di operare in entrata deve sfoltire la rosa, ma non all'infinito.
Spazi in Premier
Anche perché per il giocatore si stanno aprendo spazi importanti in Premier League, in particolare con il Nottingham Forest.
L'Inter invece…
Quanto all'ipotesi Inter, della quale si è parlato ieri, sembra ancora molto aleatoria e ancora veramente ad uno stadio molto primordiale.
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