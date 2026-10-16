Vanoli: "I ragazzi non guardino la classifica, le responsabilità sono mie. Pochi giocatori esperti, non capiamo i momenti del match"

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha analizzato l'imminente match contro il Como nella consueta conferenza stampa.

Verso il Como

"La Fiorentina deve fare una grande partita, dobbiamo ogni volta migliorare rispetto alla gara precedente: portare avanti le cose buone e lasciare indietro quelle negative. La partita di Genova è un intoppo che può succedere, ma oltre all'approccio da migliorare dobbiamo guardare anche alla bella reazione"

Un progetto da ammirare

"Al Como e a Fabregas si possono fare solo i complimenti. E' un esempio di un processo, al di là dei soldi spesi. E' una squadra che gioca con grande consapevolezza, con giocatori cresciuti enormemente rispetto ad un anno fa per autostima e comprensione del gioco"

Gioventù della squadra

“La gioventù non è un alibi, voglio essere chiaro. Ci sono però pochi giocatori di esperienza e questo porta ad una difficoltà nel capire i momenti del match. Serve un processo di crescita per far si che i giocatori comprendano la partita in tutti i suoi aspetti. La classifica? Ho detto ai ragazzi di non guardarla e di giocare con coraggio, le responsabilità poi le prendo io”.