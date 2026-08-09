E dopo lo scudetto Primavera... arriva anche un importantissimo riconoscimento personale per Angeloni

Importante riconoscimento per la Fiorentina e per Valentino Angeloni. Sono stati infatti svelati i vincitori dei prestigiosi Premi Nazionali e Internazionali Manlio Scopigno e Felice Pulici, per la stagione 2025-2026.

Giuria d'onore

I riconoscimenti, assegnati dalla giuria d’onore presieduta da Gianni Letta e Dino Zoff, saranno consegnati il prossimo 19 ottobre nella cornice del Salone d’Onore del CONI di Roma.

Premio per il vivaio viola

Tra i premiati figura anche Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, indicato come miglior direttore del settore giovanile. Un riconoscimento prestigioso che valorizza il lavoro del dirigente viola.