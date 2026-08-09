UFFICIALE: Un giovanissimo difensore viola trova casa in Serie D
Continua il mercato anche del settore giovanile viola. La Fiorentina saluta in prestito un altro calciatore del proprio vivaio, pronto ad una nuova avventura fra i grandi.
Nuovo prestito
Dopo il prestito nella seconda parte della scorsa stagione, il Terranuova Traiana ha raggiunto un nuovo accordo con la Fiorentina per Francesco Batignani. Il difensore vestirà così nuovamente la maglia biancorossa anche nella stagione 2026/2027. Il giovane approda in Serie D con la formula del prestito annuale.
Comunicato del club
“Il Club comunica con grande soddisfazione di aver perfezionato l’accordo con ACF Fiorentina per la stagione sportiva 2026/2027 relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Batignani. Il difensore torna a vestire la maglia biancorossa con la formula del prestito annuale”.