UFFICIALE: Cessione definitiva per un giovane portiere della Fiorentina
La Fiorentina ha comunicato la cessione di un giovane portiere, classe 2009, a titolo definitivo.
Cessione ufficiale
Si tratta di Tommaso Mazzi, estremo difensore che militava tra le fila dell'Under 18 viola. Il club gigliato ne ha annunciato la cessione con un comunicato.
Va in Romagna
“ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del portiere classe 2009 Tommaso Mazzi al Cesena FC”. Non un prestito, quindi, ma una vendita definitiva per il giovane, che andrà a giocare in Liguria, presumibilmente nelle giovanili del club di Serie B.
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