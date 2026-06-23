L'Avellino non molla un difensore della Fiorentina, che è ricercatissimo in Serie B: la situazione

Come scrive l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, sul profilo di Eddy Kouadio ci sarebbe forte l'interesse dell'Avellino, che non vuole mollare la presa per il giocatore classe 2006.

Speranze di mercato

Sul difensore della Fiorentina la concorrenza non manca: in Serie B ci sono altri due-tre club interessati, tra cui anche il Padova. E' l'Avellino che però, al momento, spera di anticipare tutti gli altri e chiudere la trattativa con i viola.

La formula

Ovviamente la possibile operazione verrà conclusa con la formula del prestito, con la Fiorentina che vuole mandare i suoi giovani a fare esperienza per poi tornare alla base e sperare di poter vestire la maglia viola.