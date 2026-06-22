Spunta un'altra richiesta dalla cadetteria per Kouadio da una società già nota ai giovani viola

Altra pretendente in corsa per il prestito di Eddy Kouadio, col difensore della Fiorentina conteso ormai tra le squadre di mezza cadetteria.

Inserimento veneto

L'ultima in ordine cronologico ad inserirsi per il classe 2006 è il Padova, arrivata al 10° posto in Serie B lo scorso anno e a caccia di innesti per tentare di migliorare il piazzamento. Secondo Trivenetogoal News, il DS Mirabelli avrebbe chiesto precisamente di lui ai viola e, visti gli ottimi rapporti fra le due squadre - quest'anno Harder, di proprietà della Fiorentina, ha giocato lì in prestito - l'operazione sembra fattibile.

Più vicino, ma…

C'è un però: vi avevamo raccontato di come Kouadio, una volta finito nel mirino dell'Avellino, aveva mostrato scetticismo, essendo inclinato a voler rimanere vicino casa. In quest'ottica, le tante toscane presenti in cadetteria fanno pensare dunque che potrebbe finire in dote ad una di esse, qualora arrivasse una richiesta: tuttavia, Padova è considerevolmente più vicina come opzione rispetto agli irpini. Dinamica in evoluzione.