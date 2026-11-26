Con la squadra inaspettatamente in testa alla classifica ad inizio dicembre, con tutta la tifoseria che continua la sua personale protesta contro di lui, il presidente della Lazio Claudio Lotito continua a far parlar di se. Questa volta non tanto per scelte di campo, ma per vicende esterne all'ambito sportivo.

Lotito spiazza tutti: a Natale porterà la squadra a messa

Secondo quanto riportato da Lalaziosiamonoi.it il presidente biancoceleste ad un mese dal Natale ha scelto di annullare ufficialmente la cena di Gala che ogni anno il club organizza per tesserati e dipendenti a ridosso delle feste natalizie. Al suo posto la squadra capitolina ha deciso di osservare un momento nel segno della solidarietà. Niente cena di gala dunque per la Lazio, che il 19 dicembre sera si ritroverà comunque in gruppo, per presenziare alla Messa nella chiesa di San Tommaso Moro, nel quartiere romano di San Lorenzo, condividendo così un tradizionale scambio di auguri.

Il presidente biancolceleste mette a tacere tutta una serie di polemiche

Si tratta di una scelta che nasce, fa sapere chi ha potuto parlare con i vertici del club, dalla consapevolezza di quante difficoltà economiche stiano combattendo in una grossa fetta della popolazione civile. Un modo per mettere a tacere anche tante delle strabiche polemiche che erano nate negli ultimi giorni. Nelle ultime ore, tra l'altro, si stava accendendo anche il dibattito attorno alla possibilità che la Lazio organizzasse la cena di squadra a Milano invece che a Roma. Problema risolto alla radice, i biancocelesti andranno a messa.