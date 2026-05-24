Sarri: "Ho due anni di contratto, ma parlerò con la società. Valuteremo se ci sono le condizioni per restare"

Nella serata di ieri è andata in scena l'ultima partita stagionale della Lazio, che ha battuta per 2-1 in rimonta il Pisa. La sfida contro i toscani potrebbe essere stata l'ultima dei capitolini con Maurizio Sarri in panchina.

Addio alla Lazio?

L'allenatore dei biancocelesti ha parlato del proprio futuro nel post-partita: “Io ho altri due anni di contratto. Nei prossimi giorni parlerò con la società perchè non sono contento di tante cose. Valuteremo se ci sono le possibilità per andare avanti o meno”.

I problemi con la società

Sarri, come spesso accade, non si è tirato indietro di fronte ai giornalisti e ha raccontato cosa non ha funzionato nel rapporto con la dirigenza: "Vorrei essere più ascoltato, ho avuto la sensazione di non esserlo. C'è stato dialogo su cose poco importanti e poco dialogo su cose che ritengo molto importanti".