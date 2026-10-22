"Gonçalves sta bene in panchina. Paratici ha preso tanti giocatori senza gol nelle gambe. Ci sarebbero da fare tante domande al ds"

A Radio Bruno è intervento Alessandro Bocci, giornalista, non risparmiando ampie e dure critiche alla Fiorentina, alla costruzione della squadra e ad alcuni singoli della rosa viola.

Focus su Mastantuono e Gonçalves

“Mastantuono non lo vedo come un classico esterno. Quando viene chiamato al dribbling va sotto stress e spesso sbaglia. Perde lucidità sulle scelte finali come quello e il tiro. Si sa sacrificare, ma se gli si chiede anche la fase difensiva rischia di stancarsi troppo e poi non fare bene né l'una né l'altra fase. Gonçalves? Sta bene in panchina. E' simile a Gudmundsson. Anche domenica ha fatto 2 o 3 giocate illuminanti, poi ha perso lucidità e ha perso palle sanguinose”.

Sul mercato

“Per far giocare insieme il portoghese e Mastantuono serve che Vanoli trovi equilibrio. Una Fiorentina così deve arrivare a Milano con una mentalità forte. Paratici ha preso un sacco di giocatori, ma nessuno ha i gol nelle gambe. Njie ha preso un palo clamoroso domenica a porta vuota. Anno scorso ha fatto un gol. Ci sarebbero tante domande da fare al direttore sportivo”.