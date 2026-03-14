Le condizioni di Kean: filtra pessimismo ma la decisione finale...

A due giorni dalla trasferta di Cremona contro i grigiorossi di Davide Nicola, in casa Fiorentina tengono ancora banco le condizioni di Moise Kean: il classe 2000 ce la farà a tornare disponibile per la delicata sfida di lunedì sera? Come spesso accade a ridosso di un impegno ufficiale dei viola, questo pomeriggio Radio Bruno ha cercato di fare il punto su di lui.

Nessuno riesce a capire come stia Moise Kean, e con il passare del tempo in casa viola cresce il pessimismo

Secondo quanto riportate dall'emittente non ci sono grandissime novità sulle condizioni dell'attaccante gigliato, il che porta a pensare che anche in vista di Lunedì contro la Cremonese Paolo Vanoli possa decidere di lasciarlo nuovamente fuori dalla lista dei convocati. Viene sottolineato come nessuno, se non il giocatore stesso, sappia realmente come stia la tibia che crea fastidio al ragazzo. Questa situazione è talmente variabile con il passare del tempo che diventa molto complicato sbilanciarsi e dare verdetti ufficiali su Kean.

Ecco quando Vanoli scioglierà ogni dubbio sul centravanti viola

La situazione di quest'oggi è la stessa dell'ultima settimana: durante la sessione di allenamento di questa mattina Kean ha continuato il suo percorso di allenamento personalizzato a parte. Il verdetto in vista di Cremona arriverà domani dopo la rifinitura, in programma in tarda mattinata: secondo quanto riportato il giocatore domani farà un provino e solo dopo questo Vanoli deciderà se portarselo dietro o lasciarlo lavorare a Firenze da solo. Per il momento viene sottolineato come, anche secondo quanto fatto trapelare dalla società, le sensazioni sono molto pessimistiche.