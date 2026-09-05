Grosso: "Mi prendo le mie responsabilità, mai pensato di dimettermi. Difese dalla società? Non casco in questi giochetti"

Al termine della sconfitta contro il Torino Fabio Grosso, tecnico della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole sulla partita: “Non era la partenza che volevamo. Abbiamo fatto fatica ne primo tempo, mentre nella ripresa siamo stati più bravi arrivando anche a costruire occasioni per raddoppiare. Abbiamo lasciato andare la partita con troppa facilità, Io sono un allenatore e provo a fare il meglio, in mezzo al campo eravamo partiti in un certo modo e avremmo potuto far meglio la fase di possesso. Guardiamo avanti cercando di trovare la soluzione migliore".



Sulle difficolta della squadra

Grosso ha poi proseguito: "Mi prendo io le responsabilità, non abbiamo messo delle basi su cui poggiare il resto. Avevamo le qualità per tenere nelle nostre mani la partite e portarla fino in fondo: è un’altra delusione per la città ma anche per noi, e da qui dobbiamo ripartire.

“Mai pensato di dimettermi”

“Il calcio mi ha esso davanti a tante sfide e il bello di questo sport è sapere prendere le soddisfaccio i che arrivano anche davanti alle difficoltà. Io ho dato la mano ai ragazzi perché hanno dato tutto in campo. Non ho mai pensato di dimettermi. La società non si espone su di me? Non casco in questi giochetti, qualsiasi cosa direi potrebbe essere interpretata nella maniera sbagliata".