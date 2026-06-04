Dal tatuaggio del giglio all'amicizia con Bove: Cobolli porta un po' di Firenze nelle semifinali del Roland Garros!

Flavio Cobolli è approdato alle semifinali del Roland Garros dopo aver battuto in 4 set il canadese Felix Auger Aliassime (4-6, 6-4,6-4,6-4). Per il tennista italiano si tratta della prima qualificazione a questa fase di un torneo slam.

Semifinale azzurra

Mentre il calcio italiano piange (e a Firenze piangiamo più degli altri) Il tennis azzurro sta vivendo un momento magico. Nonostante l'infortunio di Musetti e la sconfitta di Sinner, ci sarà una semifinale tutta italiana nello slam parigino. A sfidarsi per ottenere la finale saranno Matteo Arnaldi, che ha sconfitto nei quarti di finale lo sfortunato tifoso viola Matteo Berrettini (ritirato a metà match per infortunio), e Flavio Cobolli.

Il legame con Firenze

E' proprio grazie a Cobolli che sui campi in terra rossa della capitale francese ci sarà anche un po' di Firenze. Il tennista classe 2002 ha infatti un profondo legame con il capoluogo toscano, pur avendo vissuto a Roma quasi tutta la sua vita. La mamma di Cobbo, come è stato soprannominato Flavio, è infatti di Firenze. Anche il talentuoso tennista è nato in riva all'Arno, dove ha vissuto il primo anno di vita prima di trasferirsi a Roma.

I tatuaggi “fiorentini”

Cobolli, come simbolo del suo legame con Firenze, ha deciso di tatuarsi sulla schiena l'emblema della città: il giglio. Sulla pelle il tennista romano porta anche un altro particolare tatuaggio che lo ricollega al capoluogo toscano. Cobolli ha infatti scritto sul braccio “52”, il numero che Edoardo Bove portava alla Roma. Il calciatore ed il tennista sono infatti molto amici.