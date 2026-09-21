Galli: "Non ci siamo resi conto cosa ci fosse veramente nello spogliatoio la scorsa stagione. Nemmeno Oulai sa dove può arrivare"

L'ex portiere e dirigente della Fiorentina, Giovanni Galli, su Lady Radio ha fatto il suo punto sulla squadra dopo il pareggio conseguito contro il Napoli.

Vanoli e lo spogliatoio

“Probabilmente non ci siamo resi conto cosa ci fosse nello spogliatoio della scorsa stagione - ha detto - quel che è certo è che l’anno scorso c’era Vanoli Paolo, quest’anno invece c’è Paolo Vanoli alla guida della squadra”.

Oulai

"Gli ho visto fare delle giocate di tecnica in velocità degne di un trequartista. Nemmeno lui sa dove può arrivare, ma Vanoli in questo momento doveva andare sulle certezze. Dopo la pausa probabilmente vedremo delle cose diverse.