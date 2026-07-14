Paratici non dorme mai: chiuso un altro talentino per le giovanili della Fiorentina

L'impressionante ritmo di Fabio Paratici nel portare nuovi acquisti in cascina è un qualcosa a cui i tifosi della Fiorentina non erano abituati. E non si parla solo di Prima Squadra: in arrivo un altro talentino per le giovanili viola.

Sguardo al futuro

Si tratta di Nicolò Bovo, che si unirà alla Fiorentina Under 15 nella prossima stagione: classe 2012, ruolo terzino, è già stato in prova con altri club di Serie A e B prima di scegliere la Fiorentina. I viola lo hanno prelevato dalla scuola calcio Foxes Albanova di Casal di Principe (Ce).