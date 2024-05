"Fiorentina fortunata, il Cagliari avrebbe meritato di festeggiare. Recupero di Prontera eccessivo"

La Fiorentina esce vittoriosa da Cagliari 2-3 e festeggia in anticipo la qualificazione alla prossima Conference League. Mercoledì una finale che potrebbe voler dire pass per l'Europa League, ma intanto il campionato, con una giornata d'anticipo per i viola, è storia.

La Gazzetta dello Sport analizza: “Un rigore concesso, con eccesso di recupero, da Prontera e trasformato da Arthur al dodicesimo minuto di recupero. La squadra di Vincenzo italiano è stata sicuramente fortunata per come è andata a vincere. Salvata da Nico, entrato per dare una svolta che ha dato. Perché lui ha firmato il pari bruciando l’ex compagno Yerry Mina al 90’. Poi Arthur è stato freddissimo dal dischetto. Il Cagliari stava già festeggiando e lo avrebbe meritato”.

“Sembrava il finale perfetto - scrive la rosea - Ma il Cagliari non aveva fatto i conti con Nico e soprattutto con Prontera e il suo recupero infinito. E Gonzalez sul perfetto pallone pennellato da Biraghi ha fatto centro dentro l’area. Poi Di Pardo ha agganciato Beltran. E la partita è finita così”.