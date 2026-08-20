Corriere dello Sport-Stadio: Okean il prezzo è quaranta
Due pagine sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio.
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L'apertura è sul mercato: “Okean il prezzo è 40”. Sottotitolo: “C’è Pinamonti in lista Esterno: piace Poku ma dipende dalle uscite”. In taglio basso: “Dodo al Forest Fortini al Toro in prestito”.
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Qui leggiamo: “Valdepeñas: Mi manda Mourinho". E ancora: “Il difensore spagnolo si presenta a Firenze: ”Ora voglio ripagare la fiducia sul campo". Sulla squadra: “Ieri Jimenez e Joao Mario in gruppo”.
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