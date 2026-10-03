"E' la peggior truffa della storia del calcio" influencer duro con Mastantuono. E il 30 della Fiorentina risponde così...

Gli influencer attivi intorno al mondo del calcio non sono certo solo in Italia, anche l'Argentina ha i suoi e tra questi c'è tal Roberto Galati, che durante il programma Paren La Mano è andato giù duro contro il calciatore della Fiorentina: “So che mi odieranno tutti per quello che sto per dire ma per me Mastantuono è la peggior truffa della storia del calcio”.

La risposta di Mastantuono

Non ha rilasciato dichiarazioni in merito il talento viola ma ha postato una storia sul suo profilo Instagram, citando la canzone “Pobre Tipo” (tradotto: poveraccio) e in particolare le strofe che recitano:

"Te equivocaste, te la creíste. Sabemos el tiempo dice la verdad, veo que te sorprendiste. Va por las radios como despechado, mostrando dolor. Y por los diarios dice que somos de lo peor”.

"Ti sei sbagliato, ci sei cascato. Sappiamo che il tempo racconta la verità, vedo che sei rimasto sorpreso. Vai per le radio come disilluso, mostrando dolore. E sui giornali dici che siamo i peggiori".