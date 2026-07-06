Fissata sul calendario la presentazione di Fabio Grosso. E la data scelta dalla Fiorentina non è casuale
La Fiorentina ha comunicato la data e l'orario della presentazione del suo nuovo allenatore Fabio Grosso, da qualche settimana ufficialmente tecnico viola.
La nota viola
“ACF Fiorentina informa che giovedì 9 luglio, alle ore 14:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Mister Fabio Grosso”.
Una data non casuale
Una data non casuale quella del 9 luglio. La Fiorentina infatti ha scelto di presentare Fabio Grosso nell'anniversario dei 20 anni dalla vittoria dell'ultimo Mondiale per l'Italia. In quello storico Francia-Italia, giocato il 9 luglio 2006, fu proprio Grosso a segnare il rigore decisivo per la vittoria azzurra.
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