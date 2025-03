Il noto agente di mercato Tullio Tinti, procuratore tra gli altri anche del centrocampista della Fiorentina Andrea Colpani, ha avuto modo di analizzare il momento del suo assistito. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

“Poteva fare di più ma ha dovuto giocare le ultime partite con l’antidolorifico per delle microfratture, non voglio trovare scuse ma non è stato semplice. Adesso sta recuperando e sono sicuro che nel finale di campionato mostrerà le qualità che ha”.

Il noto agente ha parlato anche d Raspadori e il rapporto con Conte, prossimi avversari in campionato della Fiorentina: “Conte lo conosco benissimo, non si discute, Raspadori all’inizio giocava poco perchè il modulo lo penalizzava, ora il nuovo modulo è perfetto per lui e sta facendo grandi prestazioni. Jack è un altro top educato sorridente e sempre disponibile quando Conte lo chiama in causa”.