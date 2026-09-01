Arriva l'ok definitivo del Leeds per la cessione di Gnonto alla Fiorentina. E pensare che l'affare poteva saltare...
Siamo alle battute finali per l'arrivo alla Fiorentina di Wilfred Gnonto, con l'esterno già a Firenze e con le visite mediche già svolte.
La situazione
Il giocatore era stato autorizzato a viaggiare a Firenze per accorciare i tempi dell'operazione, ma l'ok definitivo era in stand-by perché gli inglesi volevano prima trovare un sostituto. Se non lo avessero trovato, l'affare sarebbe potuto saltare.
L'ok definitivo
Secondo quanto riporta Sky Sport, la Fiorentina avrebbe ricevuto il sì definitivo all'affare in questi minuti. Attesa adesso l'ufficialità dell'arrivo del ragazzo italiano.
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