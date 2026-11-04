Juventus attesa a Firenze, Russo: "Difficoltà da parte di Spalletti, ma ha anche degli alibi"

Fabio Russo, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Bruno nel corso del Pentasport del match di domenica sera tra la Fiorentina e la Juventus soffermandosi in particolare sui bianconeri.

Juventus incerottata e modesta

"La Juventus ha veramente tanti infortuni, domani in Europa League avrà 15 giocatori di movimenti esclusi i giovani. Una squadra che fa molta fatica a produrre dal punto di vista offensivo, che ha subito poco ma spesso sono stati gol decisivi. Formazione che risente delle assenze, ma in generale di una qualità media abbastanza bassa rispetto alle Juve che ricordiamo".

Le difficoltà di Spalletti

"E' stato sempre difeso e confermato della società, a meno di tracolli l'idea è di andare avanti con lui anche perché è legato alla società da un contratto pesante. Che ci fossero tutte queste difficoltà non me l'aspettavo, ma non era neanche possibile prevedere che la Juve potesse perdere in questi mesi per infortunio tutti questi giocatori fondamentali per il gioco di Spalletti. La rosa è contata in attacco e poi ci sono ruoli, come sugli esterni, in cui ci sono doppioni e triploni".