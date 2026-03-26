Ascari: "Alla Fiorentina nessuno è da considerarsi incedibile tranne Fagioli. Non escludo una permanenza di Vanoli. Sarri a Firenze..."

Questo pomeriggio l'ex dirigente Eugenio Ascari, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sul momento della Fiorentina di Paolo Vanoli.

“Indubbiamente nonostante Vanoli abbia ricevuto critiche da più fronti va sottolineato i meriti che ha avuto. E’ riuscito a rimettere la squadra in linea di galleggiamento, rigenerando e rilanciando diversi calciatori. Il primo di questi può essere proprio Ndour, che sta facendo bene ultimamente, ma non dimentichiamoci della trasformazione che ha avuto Parisi, passato da esterno basso ad esterno d’attacco. Il tecnico oltretutto è riuscito a dare le cavi del gioco a Fagioli, che si sta dimostrando un elemento imprescindibile per questa Fiorentina. Lui e Ndour credo che possano rappresentare il fulcro su cui costruire la Fiorentina del futuro”.

“Nessuno è incedibile alla Fiorentina: nessuno tranne Nicolo Fagioli”

Ha parlato piu in generale del centrocampo viola: “Vanoli ha dimostrato di voler dare continuità al 4-1-4-1, un modulo in cui Fagioli riesce a rendere al massimo delle sue qualità e questo è un bene per la Fiorentina: è uno degli elementi fondamentali di questa squadra, è l’unico del giocatore del quale pretenderei la conferma al 100%. Adesso alla Fiorentina non esistono incedibili, da Kean a Gudmundsson, ma uno come lui deve il punto di partenza su cui ricostruire tutta la squadra viola. Ma ci sono anche altri profili di livello in mezzo al campo. Uno di questi è Fabbian. In passato l’ex Bologna. ha ricoperto anche il ruolo di mezz’ala con risultati positivi. Questo suo passo indietro mi ha sorpreso, perché l’ho sempre considerato un calciatore versatile. Non lo scarterei, anzi proverei a rilanciarlo. E non mi dimentico di Brescianini”.

“Non sono convinto che Vanoli sia totalmente sicuro di lasciare la Fiorentina”

Ha poi analizzato le possibilità che Vanoli resti sulla panchina della Fiorentina: “Credo che a Vanoli potrebbe essere concessa anche un’altra opportunità. Non dimentichiamoci che la Fiorentina era stata costruita per un 3-5-2- di Pioli, e cambiato l’allenatore è normale che cambino anche le esigenze e non a caso a gennaio sono arrivati due esterni come Solomon ed Harrison. Sinceramente una sua permanenza non la boccerei a priori, ma molto dipenderà dalle ambizioni e dai programmi della Fiorentina. . Per convincere un tecnico di alto livello serve presentare un progetto chiaro, con ambizioni differenti rispetto a quelle mostrate in questa stagione”.

“Sarri sarebbe l'allenatore perfetto per Firenze in questo momento”

Ha parlato anche dell’ipotesi di un arrivo a Firenze di Maurizio Sarri: “Mi sembra che tra gli ultimi allenatori assunto da Paratici alla Juventus ci sia anche Sarri. Nonostante avesse vinto lo scudetto però nn gli fu costruito una squadra a sua immagina e somiglianza, ma riesci comunque a far bene. Secondo me se dovesse arrivare alla rottura con la Lazio potrebbe essere un profilo ideale per la Fiorentina, in linea con la visione di calcio di Paratici e che farebbe contenta la piazza”.