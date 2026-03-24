Richardson è ancora un mistero, il Copenhagen scherza col fuoco e ora…

Seconda sconfitta di fila per un Copenhagen in un momento davvero pessimo di forma: la squadra del centrocampista della Fiorentina Amir Richardson ha ceduto in casa contro il modesto Fredericia, perdendo 1-2 in una gara stradominata per occasioni, possesso e gioco, ma in cui ha prevalso invece la concretezza degli ospiti, che sono scappati di due lunghezze nel primo tempo subendo la rete, inutile, di Moukoko, solo al 96’.

Dov’è finito Richardson

Di Richardson ancora una volta nessuna traccia, per ragioni tutte da capire. Il classe 2002 marocchino, in prestito dalla Fiorentina, non ha figurato ancora una volta tra i convocati, dopo essere invece sceso in campo nella gara precedente contro l’Odense. Attorno alla situazione del calciatore viola continua ad esserci un velo di mistero, che rende l’avventura scandiva del giocatore africano piuttosto particolare. Eppure, anche in queste ore, il calciatore ha postato sui social vari video che testimoniano un clima allegro e scherzoso coi compagni durante l'allenamento.

Un finale di stagione intenso

Dopo questi due KO consecutivi, il Copenhagen mantiene ancora 6 punti di vantaggio sul Silkeborg, che in questo momento sarebbe retrocesso assieme al derelitto Vejle, ormai pressoché spacciato. La squadra della capitale danese non può però scherzare col fuoco, quando ancora mancano 8 gare al termine del ‘Gruppo Retrocessione’ ed il 14 maggio prossimo è in programma la finale di Coppa di Danimarca contro Midtjylland… riuscirà tuttavia Richardson a dare il proprio contributo?