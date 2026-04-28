Benedetto Ferrara: "Paratici non può permettersi di pensare alla Roma, deve rifarsi una credibilità. Che figura farebbe?"

Il giornalista Benedetto Ferrara, vicino alle vicende di casa Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno intervenendo sulla vicenda Paratici, che è corteggiato da squadre come la Roma a pochi mesi dal suo arrivo a Firenze.

Le parole di Ferrara

“Sinceramente è giusto dire e raccontare della Roma che abbia Fabio Paratici nella lista. Mi pare anche normale, visto chi sono i direttori sportivi ambiziosi. Ma ora punto e a capo: non significa nulla. Lui è rientrato nel calcio dopo una squalifica. Che figura farebbe a lasciare la Fiorentina dopo aver firmato quattro anni? Se succede si marchia come “inaffidabile”. Il resto sono scuse. Alla Fiorentina lo prendono e poi non lo fanno lavorare? Sarebbero stupidi. Ha detto sì alla società viola proprio perché gli davano carta bianca".

L'opinione su Paratici

"Poi deve rifarsi una credibilità con il progetto della Fiorentina, ha bisogno di una riscossa. Sulla media distanza può rimettersi in pista per il ruolo di miglior direttore. Non ci credo, è una roba che non sta in piedi. Sono cose che fanno parte del gioco, come quando tutti volevano Gabriel Batistuta. Nemmeno lui può permettersi di pensare una cosa simile, anche perché la Fiorentina non è l'ultima delle squadre. Poi stiamo parlando della Roma, non del Real Madrid. Dai, con tutto il rispetto".