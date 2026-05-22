In attesa dell'ultimo atto contro la Fiorentina, l'Atalanta guarda già al mercato: contatti per un difensore

Si avvicina il fischio d'inizio di Fiorentina-Atalanta, ultimo atto del campionato di Serie A. I nerazzurri, guidati dall'ex Palladino, non hanno più nulla da chiedere alla classifica, già certi del settimo posto che vale la Conference League.

Si avvicina Fiorentina-Atalanta

Intanto la Dea guarda già al mercato e sembra piuttosto attiva sul fronte acquisti. Un reparto da ritoccare è la difesa, dato che Djimsiti e Kolasinac (anche per l'età che avanza) potrebbero lasciare, così come Hien e Scalvini che sono uomini mercato.

Intanto i nerazzurri puntano un difensore

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l'Atalanta segue Bella-Kotchap del Verona. La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro per il centrale difensivo, riscattato dai gialloblù dal Southampton.