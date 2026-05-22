La probabile formazione dell’Atalanta: tanto turnover per Palladino, alla prima volta da ex. Scamacca favorito in attacco
Sarà la prima volta dell’ex Fiorentina Raffaele Palladino al Franchi da avversario, da quando ha lasciato. L’Atalanta arriva a Firenze già certa del piazzamento in Conference e senza altro da chiedere.
La prima volta di Palladino a Firenze… da ex
Potrebbe esserci un altro ex viola in campo: Palladino sembra intenzionato ad affidare le chiavi della porta a Sportiello, in vantaggio su Carnesecchi. Al centro della difesa, con le conferme di Ahanor e Scalvini, Hien sembra preferito a Djimsiti. A centrocampo, all’altezza di Ederson e Pasalic, Bellanova e Bakker potrebbero partire titolari a discapito dei soliti Zappacosta e Zalewski. Davanti favorito Scamacca con Samardzic e Sulemana a supporto. Tanto turnover, dunque, per i nerazzurri.
Tanto turnover per l’Atalanta
La probabile formazione dell’Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Bakker; Samardzic, K. Sulemana; Scamacca. All.: Raffaele Palladino.