Piccoli, l'accordo tra Fiorentina e Bologna esclude il Cagliari: ecco perchè i sardi non incasseranno il 10% sulla rivendita

Negli ultimi giorni si è concluso un primo valzer degli attaccanti, che ha portato rispettivamente Pellegrino a Firenze e Piccoli a Bologna. La Fiorentina, nonostante sia arrivato a Firenze solo la scorsa estate, è riuscita a piazzare l’attaccante classe 2001 ad una cifra che comunque non crea eccessive minusvalenze al club. Si tratta di una trattativa strutturata nei minimi dettagli tra le dirigenze, capace di muovere cifre importanti e di garantire benefici economici significativi anche alle casse di un’altra società del campionato italiano, ovvero il Cagliari.

L'accordo tra Bologna e Fiorentina ha “escluso” il Cagliari

L’accordo economico trovato tra i club per assicurarsi le prestazioni del centravanti prevede una formula ben precisa. Roberto Piccoli si trasferisce alla squadra emiliana con la formula del prestito, impreziosito da un obbligo di riscatto che scatterà automaticamente nel caso in cui il Bologna dovesse mantenere la categoria conquistando la permanenza in Serie A. Il pacchetto economico complessivo dell’affare è stato fissato sulla considerevole cifra di 25 milioni di euro, a cui si aggiunge una clausola che riconosce il 10% sulla futura ed eventuale cessione del cartellino da parte del club felsineo. Per l’attaccante è stato inoltre predisposto un lungo contratto blindato con scadenza fissata al 30 giugno 2031.

Ecco perchè il club sardo non incasserà neanche un euro

Nelle ultime ore pero, con la chiusura tra i viola e i felsinei, è emerso un retroscena che ha, di fatto, rovinato i piani del club sardo e del suo presidente Giulini. Secondo quanto sottolineato nei giorni scorsi l’attaccante gigliato verrà ceduto per 18 milioni di euro, ma l'operazione non porterà alcun incasso al Cagliari. La clausola di cui parlavamo in precedenza, che concedeva ai sardi il 10% sulla futura rivendita, contiene al suo interno un particolare che si è ritorto contro il Cagliari stesso: essa prevedeva infatti che la percentuale scattasse soltanto sulla cifra eventualmente incassata dai viola oltre i 25 milioni di euro versati al Cagliari per il suo acquisto. La cessione al Bologna per 18 milioni è quindi inferiore alla soglia fissata e di conseguenza, nelle casse del Cagliari non arriverà alcuna somma relativa a questa operazione.