Bongiorni: "Paratici è una garanzia anche per il settore giovanile. Nel giro di due anni la Fiorentina tornerà dove merita"

Il talent scout Antonio Bongiorni, sul tema sollevato da Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport tirando in ballo anche la Fiorentina, ha parlato così su Radio Bruno Toscana: “Mi sorprende sentire uno come Claudio Ranieri dare la colpa ai settori giovanili. Per parlarne bisogna averci lavorato, e comunque è la Federazione che deve intervenire sui settori giovanili. Tra l'altro la Fiorentina ha sempre fatto un grande lavoro con i propri ragazzi, e l'arrivo di Paratici è la certezza che nei prossimi cinque anni il club viola sfornerà grandi calciatori”.

“Con Paratici vibrazioni positive”

Poi ha aggiunto: “Chiaro che la Fiorentina deve ritrovare risultati nell'immediato, ma sono sicuro che Paratici saprà fare anche un lavoro in prospettiva. Ciò che ho visto finora mi piace molto, sono stati presi dei calciatori giovani e forti, con tanta fame ed entusiasmo. Tutti i miei amici tifosi viola sentono vibrazioni positive e io sono convinto che nel giro di due anni la Fiorentina tornerà a lottare per posizioni importanti”.