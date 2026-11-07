Carnevali stava per soffiare il centravanti alla Fiorentina: Pellegrino sedotto e abbandonato ma il blitz viola fece la differenza

E dire che Mateo Pellegrino avrebbe potuto giocarla a maglie invertite la gara di domani sera tra Fiorentina e Juventus: in estate infatti la prima scelta dei bianconeri era già Kolo Muani ma la trattativa non si sbloccava e verso Pellegrino c'era stata più di una strizzata d'occhio, riporta La Gazzetta dello Sport. Carnevali insomma avrebbe virato volentieri verso Parma per accontentare il suo allenatore, in attesa di un centravanti.

Il blitz viola

Ancor prima di sciogliere i dubbi finali però arrivò il blitz della Fiorentina, intorno a Ferragosto: la società viola si assicurò l'argentino per oltre 20 milioni, di fatto strappandolo ai bianconeri, che poi avrebbero ottenuto Kolo Muani ma solo a fine mese. Non fu insomma un affare chiuso per rinuncia dei rivali ma un duello di mercato vinto da Paratici.