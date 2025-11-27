Alla fine l'AEK Atene ce l'ha fatta: arrivano biglietti extra per i tifosi greci al Franchi

Alla fine la protesta dell'AEK Atene è andata a segno. Arrivano altri biglietti per i tifosi greci giunti in massa a Firenze per provare ad assistere al match contro la Fiorentina.

La protesta

Solo qualche minuto fa il proprietario dell'AEK aveva inviato una lettera alla Fiorentina (LEGGI QUI) per chiedere nuovamente biglietti in più per la partita, con i tifosi gialloneri giunti a Firenze anche senza biglietto.

La nota

La società greca ha fatto sapere “di aver ottenuto un numero aggiuntivo di biglietti per la partita di stasera contro la Fiorentina, permettendo così a più tifosi di essere presenti nello stadio. I nuovi biglietti corrispondono al 10% del numero inizialmente disponibile per la gara. biglietti aggiuntivi saranno disponibili esclusivamente online dalle 16:21 ora greca". Rimane da capire adesso come sarà gestita la situazione al Franchi, anche dal punto di vista della sicurezza.