Un reparto ancora interamente da costruire. Tutti i nomi sul taccuino di Paratici sul fronte esterni

La Fiorentina deve ancora ricostruire il proprio reparto esterni. Nell'amichevole di ieri contro il QPR hanno giocato titolari Gudmundsson e Jimenez, entrambi adattati come ali del 4-3-3.

Il sogno

Paratici sta lavorando per regalare a Grosso i giocatori giusti per il definitivo salto di qualità della Fiorentina. Nelle ultime ore è emersa la possibilità di prendere in prestito il gioiellino del Real Madrid Franco Mastantuono, l'argentino però non è l'unica opzione per il Ds gigliato.

Nomi low cost

I due nomi più facilmente acquistabili, almeno per il prezzo, sono Koleosho e Cancellieri. Il primo, di proprietà del Burnley, potrebbe arrivare a Firenze per una cifra poco inferiore ai 15 milioni, i viola per ora hanno offerto 10 e non sembrano intenzionati a rilanciare. Cifre non troppo distanti anche per Cancellieri, sul quale però c'è pure il Celtic. La Lazio inoltre sta temporeggiando per capire le condizioni fisiche di Isaksen, il titolare su quella corsia.

Idee di alto profilo

Anche nomi più blasonati, ma più difficili da prendere, nella lista di Paratici. I viola mantengono vivo l'interesse per Bakayoko, ma il Lipsia è indeciso se privarsene o meno. Più idee che trattative invece per Lang, Soulè e Zhegrova. Attenzione invece al possibile ritorno di Solomon, che i viola potrebbero prendere a cifre più contenute rispetto al riscatto fissato a gennaio.