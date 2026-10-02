L'ex viola Neto si (ri)presenta alla Juventus: "Sono qui per aiutare, quando ho saputo della chiamata..."

L'ex portiere della Fiorentina Norberto Murara Neto è tornato alla Juventus dopo averci già giocato per due stagioni dal 2015 al 2017.L'estremo difensore brasiliano si è presentato oggi in conferenza stampa.

Il ritorno in bianconero

"Mi trovo molto bene alla Juventus. Quando ho saputo di questa possibilità ho cominciato a rifletterci e il fatto di tornare in un posto che già conosci mi ha aiutato nella scelta. Anche perché c'è bisogno di meno tempo per adattarsi.

Debutto in campo

"Come ho detto sono a disposizione per fare tutto quello di cui c'è bisogno. Questa settimana mi è servita per mettere un po' di carico sul corpo e capirne le reazioni dopo il trasferimento, il fuso orario e tutte le novità di questi giorni. Per quanto riguarda le scelte le fa solo il mister. lo sono qui per aiutare".