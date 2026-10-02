La Juventus crolla in amichevole! I bianconeri perdono clamorosamente contro un club di Serie B

Spalletti, privo dei titolari impegnati con le nazionali e di diversi infortunati, non è riuscito a battere la Cremonese, club quindicesimo nella classifica di Serie B che ha portato a casa la vittoria grazie ad una rete dell'attaccante Bonazzoli.

Molte assenze

La Juventus è scesa in campo con formazione composta da giovani della Next Gen e giocatori della prima squadra bisognosi di mettere minuti nella gambe in ottica Serie A. Dall'altra parte invece, Pecchia ha schierato la miglior formazione possibile per provare a strappare il prestigioso scalpo.

Vittoria grigiorossa

I bianconeri hanno fatto la partita, colpendo anche un palo ed una traversa. Alla cremonese è però bastato il gol al 12esimo minuto di Bonazzoli, sul perfetto assist del talentuoso Licina, per battere la Juventus.