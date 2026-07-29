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Corriere dello Sport-Stadio: Il sogno viola c'è, Paratici ci pensa e se il Real Madrid...

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Una pagina sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio di oggi. 

Pagina 23

Apertura sul mercato: “Il sogno è viola”. Ovvero: “Mastantuono? Mille ostacoli ma l’ipotesi c’è”. Sommario: “Se il Real Madrid decidesse di cedere il gioiello argentino andrebbe superata la concorrenza di mezza Europa: Paratici ci pensa”. 

L'abbraccio

Di spalla troviamo: “Amichevole contro Bove: così l’abbraccio non finisce più”. E infine sulla squadra: “Piano Grosso: tanta corsa e qualità”. 

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