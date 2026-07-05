Grosso e i tagli scomodi: tanti profili da valutare ma qualcuno dovrà rimanere 'fuori' dal Viola Park

Cinque giorni e sarà ufficialmente stagione 2026/27 per la Fiorentina, con i convocati per la prima fase del ritiro che si presenteranno al Viola Park per svolgere le classiche visite mediche di inizio anno. E proprio sulla lista di coloro che saranno richiamati all'ordine, vertono le prime curiosità.

Un esercito di esuberi

Qualche nome inevitabilmente sarà tagliato ma qualcuno dei tanti esuberi di rientro farà parte dei primi giorni del ritiro, agli ordini di Fabio Grosso: la rosa viola ammonta a quasi 50 calciatori, oltre ai giovani scudettati della Primavera che saranno valutati. Alcuni profili probabilmente saranno destinati ad allenarsi in solitaria, fuori dal Viola Park, non tanto fisicamente quanto in relazione ai campi su cui il neo tecnico inizierà a costruire la nuova Fiorentina. Elementi come Barak e Nzola ad esempio che molto difficilmente saranno reintegrati.