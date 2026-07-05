In esclusiva a Fiorentinanews.com il giornalista Luigi dell’Olio, esperto di economia, ha approfondito la questione dei giocatori di ritorno alla Fiorentina dai prestiti e soprattutto la multa inflitta alla società dalla UEFA nei giorni scorsi.

Situazione prestiti. Come è la situazione della Fiorentina in questo caso e che può fare?

“Ceduto Beltran, l’unico ingaggio pesante di rientro è quello di Nzola. Per il resto, non ci sono emergenze. Certo, tenere giocatori in rosa con poche possibilità di giocare è uno spreco: è verosimile che molti ripartano per un’altra stagione in prestito”.

Una sua opinione sulla multa della UEFA? Può incidere sul mercato?

“A questo proposito rispondo citando il Chelsea, che ha sforato tutti i parametri del fair play finanziari e ha ricevuto dall’Uefa una multa da 31 milioni di euro, di cui 7 milioni per aver superato il limite relativo al costo dell’organico, lo stesso che ha portato alla multa inflitta alla Fiorentina. Bene, lo stesso Chelsea ha appena deciso di sborsare oltre 55 milioni per Palestra… come è possibile? Credo che in merito al fair play finanziario vi sia da sempre un grosso malinteso. Lo strumento non è nato per garantire pari condizioni di accesso tra le squadre, ma solo per evitare che qualche club finisca gambe all’aria e non paghi fornitori e calciatori. Dunque, se hai soldi per le multe e per gli aumenti di capitale, nessun problema…”.