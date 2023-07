Tre giorni di riposo e i tifosi della Fiorentina si arrabbiano. Ma il Viola Park non è del tutto deserto...

Una scelta che non ha destato troppo entusiasmo, anzi ha fatto arrabbiare i tifosi della Fiorentina. Ci riferiamo ai tre giorni liberi alla squadra concessi da Italiano dopo la scoppola rimediata in amichevole contro la Stella Rossa.

Fin da ieri è scattato il rompete le righe, con ripresa fissata per domenica.

Ma il Viola Park non resterà propriamente deserto in questi tre giorni perché ci sono infatti tre giocatori impegnati ad allenarsi per trovare la condizione migliore: Amrabat (al centro anche di un'importante trattativa di mercato), Gonzalez e Arthur.