Tra presente e futuro, prima e dopo Comuzzo: al Viola Park stanno crescendo tante giovani promesse. E quanti figli d'arte!

La Gazzetta dello Sport scava in casa Fiorentina tra le giovanili viola, che dopo la convocazione in Nazionale di Pietro Comuzzo sono tornate al centro dell'attenzione per la crescita dei ragazzi. E prima di Comuzzo c'è stato Luca Ranieri, al momento diventato capitano in campionato della Fiorentina. Arrivato nel 2013, prima una trafila di prestiti, poi la crescita e la titolarità.

Ci sono Kayode, Martinelli e poi Rubino, figlio di Rafafele. Figlio d'arte. Ma non è l'unico. Perché al Viola Park stanno crescendo generazioni viola di fiorentini o fiorentini acquisiti. C'è Mattia Barzagli, figlio di Andrea che a differenza del padre fa l'attaccante, che si è messo subito in evidenza con le sue grandissime qualità ed è già stato convocato nell’Under 15 azzurra.

E poi il figlio di Borja Valero, Alvaro. Nell’Under 18 c’è Tommaso Flachi (figlio di Francesco), nell’Under 17 Simone D’Aversa (il padre allena l’Empoli). E ancora: Andrea Pasqual (figlio dell'ex capitano Manuel) gioca in Under 9, Bautista, figlio di Martinez Quarta che milita in Under 8. Nascono, crescono, giocano. Al Viola Park una grande famiglia destinata a dare grandi frutti.