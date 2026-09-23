Un ex portiere della Fiorentina torna in Serie A: "Ha esperienza, ma dovrà ambientarsi subito"

Il mercato degli svincolati è sempre utile in caso di emergenza. Ne sa qualcosa la Juventus che, visto il grave infortunio rimediato da Grabara, sta per assicurarsi Norberto Neto. Rimasto senza squadra in estate, torna nel club dove ha militato dal 2015 al 2017 e che lo aveva prelevato dalla Fiorentina.

Per Neto garantisce un collega

Dell'impatto che può avere Neto a Torino ha parlato Rubinho, ex portiere bianconero, ai microfoni di TuttoJuve.com: "Sta per tornare a causa di un'emergenza, per essere onesto lui da tanto non gioca bene ma ha esperienza e magari può essere d'aiuto in questo. Come persona è un bravo ragazzo, come portiere ha vissuto i suoi anni migliori nella gioventù in Italia. Neto dovrà essere bravo a ambientarsi immediatamente, non ci sarà molto tempo a sua disposizione".

In Italia dopo il ritorno in patria

Neto fa ritorno alla Juventus dopo l'esperienza al Botafogo. Prima di tornare in patria e dopo la fine della sua prima esperienza con la Juventus, ha vestito le maglie di Valencia e Barcellona in Spagna e poi di Bournemouth e Arsenal in Inighilterra.