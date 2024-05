In campo rimane solo Italiano, che aizza il settore ospiti. E i tifosi viola rispondono

A fine partita i festeggiamenti della Fiorentina sono stati ampi, sia in campo che negli spogliatoi. In fondo la seconda finale consecutiva in Conference League non è di certo cosa da poco. Quando tutti i giocatori viola erano rientrati negli spogliatoi, sul campo di Bruges, con lo stadio semivuoto, era rimasto solo Vincenzo Italiano con alcuni suoi collaboratori.

Un saluto speciale quello riservato dall'allenatore viola ai mille tifosi viola arrivati in Belgio, aizzando la folla con applausi e pugni al cielo. Il curvino viola ha risposto presente con il classico “Vincenzo Italiano eheh ohoh”. Classico sì, scontato no, visto che si sa, a Firenze a qualcuno il mister gigliato proprio non piace.

Intanto tre finali in due anni. Adesso è il momento di provare veramente a scrivere un pezzo di storia della Fiorentina. Il futuro si vedrà. Adesso godiamoci il presente.