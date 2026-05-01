L'Arena Garibaldi viene espugnata dal Lecce e il Pisa retrocede matematicamente in Serie B insieme al Verona. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Il primo anticipo della 35° giornata di Serie tra Pisa e Lecce si conclude per 1-2 con due verdetto ufficiale, ovvero la retrocessione aritmetica dei nerazzurri e del Verona in Serie B.

La cronaca della gara

Dopo un primo tempo in cui sono i nerazzurri ad avere più occasioni sono i salentini a sbloccare la gara al 53' con una potente conclusione di Banda. Dopo quattro minuti i padroni di casa trovano il pareggio con Leris, che a seguito di un rimpallo in area sigla l'1-1 calciando con l'esterno diretto sul secondo palo e realizzando un gran gol. Al 65' sigla il 2-1 il Lecce: grande azione di Pierotti che dribbla due avversari e serve il pallone a Cheddira che sigla con un diagonale il suo primo gol con la maglia dei giallorossi. Successivamente il Pisa ci prova a riagguantare gli avversari, ma Falcone compie una grande parata su un tiro di Piccinini. Forcing finale dei nerazzurri anche nel finale, senza però trovare la scintilla per riaprire la partita.

Come cambia la classifica

Una vittoria pesante questa per la squadra allenata da Di Francesco, che ottiene importanti punti salvezza salendo a quota 32 staccando momentaneamente la Cremonese a 28, mentre quella guidata da Hiljemark resta a 18 retrocedendo matematicamente in serie cadetta. Con il successo del Lecce viene condannato alla Serie B anche il Verona che si trova penultimo a 18 punti.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 79, Napoli 69, Milan 67, Juventus 64, Roma 61, Como 61, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 48, Sassuolo 46, Udinese 44, Parma 42, Torino 41, Genoa 39, Fiorentina 37, Cagliari 36, Lecce 31, Cremonese 28, Verona 19, Pisa 18.