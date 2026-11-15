Lo Monaco a FN: “Mi lascia perplesso che Vanoli non stia migliorando la fase difensiva. La Fiorentina ha commesso un errore di verifica”

Nella sua intervista esclusiva a Fiorentinanews.com l’esperto direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha commentato anche il lento andamento della Fiorentina in questa stagione e il dilemma della difesa dovuto ai tanti gol presi fino ad adesso.

Direttore, da cosa è dovuto secondo lei l'inizio a rilento di questa Fiorentina?

“Sicuramente dall'acquisizione massiccia di tanti giocatori, non è facile amalgamarli. Sono stati presi tanti giocatori, ceduti altrettanti, e quindi è inevitabile che ci voglia del tempo. Il tempo si sta un po' prolungando, complice anche il discorso iniziale dell'allenatore. Non penso che si sia trattata di una scelta sbagliata, ma è sicuramente stato un errore non verificare al 100% la convinzione del tecnico nello sposare questo progetto. Non è facile che dopo una preparazione fatta e alcune partite giocate l'allenatore si dimostri impotente e chieda di andare via. Quindi sicuramente ha influito anche questo”.

Una delle problematiche di questa Fiorentina è la difesa, che prende sempre tanti gol. Che può fare il tecnico Vanoli per cercare di limitare queste situazioni?

“Parliamo di un problema che la squadra si porta dietro dallo scorso anno e quest'anno ancora non è riuscita a colmarlo. La Fiorentina ha evidenti problemi per quanto attiene le individualità nel reparto difensivo, ma soprattutto la Fiorentina non sa difendere come reparto. Questo mi lascia un po' perplesso, anche perché Vanoli ha cominciato a fare il tecnico facendo il secondo a Conte e occupandosi della fase difensiva, quindi è esortato sicuramente a lavorarci; anche perché è assolutamente frustrante che una squadra produca, faccia gol e poi puntualmente in qualsiasi momento arrivi a subirne. La Fiorentina ha preso due gol a partita fino a questo momento, e questo brutto trend è sicuramente una squadra destinata a fare un campionato in bassa classifica”.