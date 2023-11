È una corsa contro il tempo: La patata bollente in mano ad Italiano

Una vera e propria corsa contro il tempo. E' quella che stanno facendo tre giocatori della Fiorentina: Nicolas Gonzalez, Lucas Martinez Quarta e Yerry Mina.

Viaggio intercontinentale

I tre sono reduci da due partite giocate in Sud America e da un lunghissimo viaggio intercontinentale che li farà rientrare solo oggi in Italia (e verosimilmente faranno il loro primo allenamento della settimana con i viola solo domani).

Patata bollente in mano ad Italiano

Potranno essere in campo col Milan? La domanda, più che mai d'attualità, diventa fondamentale specialmente quando si fa riferimento a Gonzalez che è spesso stato decisivo per le sorti di questa squadra. La patata bollente, in questo caso, ce l'ha Italiano.