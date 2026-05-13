Yildiz: "Mai segnato alla Fiorentina? Non lo sapevo. C'è pressione adesso, ma rimaniamo tranquilli"

Si avvicina Juventus-Fiorentina, gara valida per la penultima giornata di Serie A. A tal proposito il calciatore bianconero Kenan Yildiz ha parlato in occasione della presentazione della nuova maglia.

“Non ho mai segnato alla Fiorentina? Non lo sapevo. Ora la pressione…”

“Ho avuto un piccolo problema fisico, però adesso è risolto e sto bene. Non ho mai segnato alla Fiorentina? Non lo sapevo… Ora c'è un po' di pressione dalla gente, perché il momento è importante e mancano due partite fondamentali per qualificarci alla Champions League. Ma siamo tranquilli. Continuiamo a lavorare insieme a mister Spalletti”.

“Vlahovic? Gli ho parlato, ma non posso decidere io”

“Penso solo a dare il massimo per i tifosi e per la Juventus, che è nel mio cuore. Posso dire solo che darò tutto per la squadra. Vlahovic? Gli ho detto di rimanere. Ma non posso deciderlo io”.