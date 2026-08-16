Demichelis: "Lanciai Mastantuono giovanissimo, ma fisicamente era già tra i migliori. Gli auguro di non tornare presto in Argentina"

Martin Demichelis, allenatore del RB Lipsia, in un'intervista a ESPN è tornato sulle sue due stagioni in carica al River Plate (2023-2024), dove ha lanciato tra i professionisti anche il gioiellino Mastantuono, oggi alla Fiorentina in prestito. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

Ai tempi del River

Il 28 gennaio 2024 Mastantuono esordisce contro l'Argentinos Juniors, proprio con Demichelis in panchina. "Lo conobbi giovanissimo - ricorda il suo allenatore sull'allora 16enne -, la nostra idea era di inserirlo gradualmente in Prima Squadra, eppure è sempre stato, quotidianamente, uno dei ragazzi che si è distinto maggiormente dal punto di vista fisico".

Sul suo futuro

Prima di sbarcare alla Fiorentina, si era sparsa la voce di una volontà del ragazzo nel tornare al River Plate, opzione che il Real Madrid ha depennato tempestivamente. Demichelis è d'accordo con quanto fatto: “Gli auguro di non tornare subito in Argentina, perché non ho dubbi che sia pronto a farsi valere anche in Europa. Non dimentichiamoci di tutti gli ex giocatori che hanno avuto bisogno di tempo per adattarsi: Higuain al Real Madrid, Saviola al Barcellona, anche Aimar. Normale che ci sia un periodo di adattamento, essendo giovane, ma sicuramente farà molto bene anche là”.