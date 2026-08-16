Carlo Nicoletti: "A Firenze stiamo vivendo quello che hanno vissuto a Como. Mastantuono? Mi ha ricordato l'arrivo di Batistuta"

Carlo “Carletto” Nicoletti, dj e speaker radiofonico, oltre che tifosissimo viola, ha parlato a Radio Sportiva della Fiorentina e del mercato.

Sulla Fiorentina

“Io sono molto gasato, sono già pazzo dei nuovi acquisti. Sono un fiume in piena, anche se vorrei trattenermi un po’, visto quello che è successo lo scorso anno: eravamo tutti entusiasti e poi è andata come è andata. Ma quest’anno è diverso. Quello che stiamo vivendo a Firenze è bellissimo. Stiamo vivendo qualcosa di simile a ciò che si vive a Como. Paratici sta facendo un lavorone”.

Su Mastantuono e Croci

Mastantuono? Non voglio fare paragoni, ma con il suo arrivo ho rivissuto le emozioni che provai quando arrivò Batistuta. Anche se è in prestito, quest’anno me lo voglio godere. Croci? Io non lo manderei in giro. Crescendo al Viola Park può venire su molto bene. In generale li terrei tutti, perché lo spirito mi sembra diverso. Mi sono piaciuti tutti, nonostante gli avversari affrontati, che comunque non erano affatto malvagi. Valdepenas che terzino è? Mi ha ricordato Odriozola, ma secondo me è anche meglio".