"Mercato interessante della Fiorentina. Atta? Se riesce a esplodere è un giocatore da top club"

L'allenatore Alessandro Calori, che ha guidato formazioni come Brescia, Trapani e la Primavera della Lazio ha parlato a tuttomercatoweb.com. intervenendo anche sul mercato della Fiorentina.

L'opinione

"La Fiorentina ha fatto un mercato interessante. Le altre hanno aggiunto fin qui poco. E quella che ha più certezze è l’Inter che comunque si è rinforzata”.

Su Atta

“Atta se riesce ad esplodere e tirare fuori tutto ciò che ha è uno da top club. Deve trovare la continuità. Sono curioso di vederlo crescere ancora di più, ha margini”.