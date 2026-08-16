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"Mercato interessante della Fiorentina. Atta? Se riesce a esplodere è un giocatore da top club"

Redazione /
Arthur Atta
Arthur Atta. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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L'allenatore Alessandro Calori, che ha guidato formazioni come Brescia, Trapani e la Primavera della Lazio ha parlato a tuttomercatoweb.com. intervenendo anche sul mercato della Fiorentina

L'opinione

"La Fiorentina ha fatto un mercato interessante. Le altre hanno aggiunto fin qui poco. E quella che ha più certezze è l’Inter che comunque si è rinforzata”.

Su Atta

Atta se riesce ad esplodere e tirare fuori tutto ciò che ha è uno da top club. Deve trovare la continuità. Sono curioso di vederlo crescere ancora di più, ha margini”.

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