"Mercato interessante della Fiorentina. Atta? Se riesce a esplodere è un giocatore da top club"
Arthur Atta. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'allenatore Alessandro Calori, che ha guidato formazioni come Brescia, Trapani e la Primavera della Lazio ha parlato a tuttomercatoweb.com. intervenendo anche sul mercato della Fiorentina.
L'opinione
"La Fiorentina ha fatto un mercato interessante. Le altre hanno aggiunto fin qui poco. E quella che ha più certezze è l’Inter che comunque si è rinforzata”.
Su Atta
“Atta se riesce ad esplodere e tirare fuori tutto ciò che ha è uno da top club. Deve trovare la continuità. Sono curioso di vederlo crescere ancora di più, ha margini”.
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