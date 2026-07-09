Una super percentuale garantita dalla Fiorentina all'Udinese. E il giocatore fa un bel balzo economico

Non solo soldi garantiti, non solo bonus, l'Udinese si è garantito nell'affare Atta chiuso con la Fiorentina anche una percentuale sulla futura, eventuale, rivendita del giocatore.

Il trenta per cento

Di quanto si parla? Stavolta non c'è il 10% che era stato concordato ad esempio con il Tottenham per Dragusin e che sta diventando quasi una consuetudine, ma addirittura il 30%.

Il doppio di ingaggio

Quanto al giocatore, fa un bel salto dal punto di vista economico perché il club viola gli garantirà un ingaggio da 1,3 milioni di euro netti a stagione praticamente il doppio di quanto percepiva ad Udine.